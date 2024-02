Ousmane Diomande foi esta quinta-feira homenageado pelo Sporting, pelo título de campeão africano garantido ao serviço da seleção da Costa do Marfim. O central recebeu um quadro que recorda o momento, das mãos do presidente Frederico Varandas, e um grande aplauso do estádio antes do jogo começar.

«Sinto-me muito, muito feliz por voltar a Alvalade, e quero agradecer aos adeptos, ao staff do Sporting e a toda a gente, que me fez sentir tão bem vindo de regresso. Os adeptos estão sempre a apoiar-nos, em todo o lado onde vamos, e só lhes podemos agradecer por isso. Dão-nos muito força», referiu à Sporting TV.

«O que significou a homenagem do presidente? É fantástico, fantástico. A única coisa que posso dizer é obrigado. Significa muito para mim. Estou muito feliz pelo reconhecimento que me fizeram.»

Diomande voltou de resto a jogar pelo Sporting, quase dois meses depois da última vez. A equipa não foi além de um empate (1-1) frente ao Young Boys, mas o central estava contente na mesma.

«Antes de mais sinto-me feliz por estar de volta, isso é o mais importante. Fisicamente estou a voltar à minha melhor forma e depois de ter jogado hoje, sinto-me pronto para voltar ao momento que estava a atravessar antes de ir para a seleção.»