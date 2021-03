O FC Porto garantiu este sábado o primeiro lugar da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, ao golear na receção ao HC Tigres, por 8-1.

Os golos dos dragões foram anotados por Gonçalo Alves (19m), Poka (22m e 47m), Rafa (28m), Carlo Di Benedetto (33m, 36m), Reinaldo García (35m) e Giulio Cocco (46m). Diogo David (24m) marcou para a equipa de Almeirim, já despromovida.

A uma jornada do fim da fase regular, o FC Porto garante o primeiro lugar, já que soma 63 pontos, mais seis pontos do que o vice-líder OC Barcelos e mais sete do que o terceiro classificado, o Sporting.

De resto, os leões também venceram este sábado, frente ao SC Tomar, por 4-3.

Marcaram para o clube de Alvalade Ferran Font, Matías Platero, Toni Pérez e Alvarinho. Filipe Almeida, com um hat-trick, fez os golos do conjunto de Tomar.