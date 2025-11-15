Hóquei: Sporting e Óquei Barcelos vencem e impedem fuga do Benfica
Leões vencem em Turquel, barcelenses levam a melhor na receção à Oliveirense
Leões vencem em Turquel, barcelenses levam a melhor na receção à Oliveirense
O Sporting venceu na visita a Turquel na sexta jornada da fase regular da Liga (4-2), mantendo-se na perseguição ao Benfica. Na noite deste sábado, os leões inauguraram o marcador por Roc Pujadas, aos 13 minutos. A resposta do Turquel surgiu aos 15m, por Martim Costa (1-1). Pouco depois, aos 19m, Xavier Lourenço falhou a reviravolta ao desperdiçar um penálti.
Na segunda parte, aos 38 minutos, Alessandro Verona devolveu a vantagem ao Sporting. Depois de o Turquel falhar novo penálti, Miguel Vicente forçou nova igualdade. Estavam decorridos 42 minutos.
De parada e resposta, Alessandro Verona converteu um penálti aos 47m, enquanto Rampulla encerrou a contenda, assinando o 4-2 aos 49 minutos.
Desta forma, o Sporting alcançou a quarta vitória e os 13 pontos, a cinco do líder Benfica. Os leões são terceiros, igualados com o Hóquei de Braga (4.º) e a dois pontos do Óquei de Barcelos (2.º), que nesta noite venceu a Oliveirense (3-2).
No calendário do Sporting segue-se a visita aos italianos do Bassano, na quinta-feira (19h45), na segunda jornada da Champions, e a receção ao FC Porto (8.º) a 23 de novembro.
Quanto ao Turquel, continua em zona de despromoção, no 12.º lugar com seis pontos, igualado com Sanjoanense e Riba D’Ave. Segue-se a visita à Oliveirense (7.ª) a 23 de novembro.
A sexta jornada da fase regular da Liga termina neste domingo, com a receção do FC Porto ao Sp. Tomar (5.º). Duelo agendado para as 17h30.
Outros resultados
Riba D’Ave 2-4 Juventude Pacense
#HóqueiSCP | ⏹️ De regresso aos triunfos no Campeonato Nacional 💪— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) November 15, 2025
🏑 Roc Pujadas, Alessandro Verona (2) e Danilo Rampulla
⚫ 2-4 🟢 // #HCTSCP pic.twitter.com/5nX9dvZuo1