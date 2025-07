Protagonista no projeto ascendente do Óquei Barcelos, Danilo Rampulla é o quarto reforço do Sporting. O avançado argentino de 26 anos – ex-Benfica – foi oficializado nesta quarta-feira.

«Estou no lugar certo, este era um desafio que tinha em mente. Sei da magnitude do Sporting, sei da responsabilidade. Chego no meu melhor momento, mas também sei que posso dar muito mais. A nossa ambição é disputar todos os títulos.»

«Acho que a velocidade e o um para um são as minhas armas», referiu aos meios do Sporting.

Na turma de Edo Bosch, Rampulla vai reencontrar os compatriotas Gonzalo Romero, Facundo Bridge e Facundo Navarro.

«Estou feliz por estar no Sporting e com companheiros de seleção. Vai fazer uma diferença muito grande», terminou.

Chegado a Portugal pela porta do Benfica, em 2019, o internacional argentino foi emprestado ao Hóquei de Braga, representando as águias na época seguinte. Entre 2021 e 2025 esteve em Barcelos, onde totalizou 110 golos em 184 jogos. Neste ciclo conquistou Liga dos Campeões e Supertaça.

Neste verão, os leões viram saírem Miguel Alves (Murches), João Souto (Oliveirense) e Toni Pérez (Liceo). Em sentido oposto, Diogo Barata (FC Porto), Facundo Navarro (Oliveirense) e Xano Edo (Oliveirense) também reforçaram os leões.