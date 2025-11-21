O treinador Edo Bosch e o guarda-redes Xano Edo estão de luto pela morte do pai e avô, respetivamente. Nesta sexta-feira, o Sporting deixou uma mensagem nas redes sociais: «Lado a lado sempre. Muita força neste momento mais difícil».

O pai de Edo Bosch – avô de Xano – faleceu em Barcelona, onde residia.

O Sporting recebe o FC Porto neste domingo (19h), na sétima jornada da fase regular da Liga. Os leões ocupam o terceiro lugar, com 13 pontos, a cinco do líder Benfica. Por sua vez, os dragões são quintos, com 10 pontos.