Frederico Varandas esteve, neste domingo, na Basílica da Estrela para o velório de Júlio Rendeiro, figura histórica do Sporting e do hóquei que faleceu na quarta-feira, aos 83 anos. Junto ao presidente dos leões estiveram Francisco Salgado Zenha e André Bernardo, entre outros elementos da direção e órgãos sociais.

«Júlio Rendeiro é uma das glórias do Sporting. É um desportista de eleição que representou o Sporting e a Seleção ao mais alto nível. Foi duas vezes campeão do Mundo, cinco vezes campeão da Europa, campeão europeu pelo Sporting, vários títulos nacionais. Dentro do clube foi um atleta de eleição, treinador, vice-presidente. Parte uma das grandes glórias da nossa história.»

«Do ponto de vista pessoal, perdemos um amigo. Tinha bom senso, era inteligente. Tivemos a sorte de nos cruzarmos com ele quando decidimos avançar para este projeto. (...) Sei que estava muito orgulhoso e feliz por ver o Sporting como está. Era o grande amor da sua vida», disse à Sporting Tv.