Luís Maximiano visitou o Hospital São Francisco Xavier nesta terça-feira, em representação da Fundação Sporting e do plantel leonino, para a entrega de tablets ao Serviço Nacional de Saúde. Um dos aparelhos serviu mesmo para apresentar um vídeo gravado pelos jogadores, a agradecer o esforço dos profissionais de saúde no combate à pandemia de covid-19.

«É uma honra estar aqui, em contacto com as pessoas que estão a salvar-nos, a tratar do jogo mais importante das nossas vidas. Queria deixar um agradecimento muito especial a todos. Espero que passemos isto tudo juntos», afirmou o guarda-redes, que falou depois dos efeitos da pandemia.

«Tem sido estranho, não podemos fazer nada, não podemos fazer as nossas vidas normais. Não posso jogar futebol, que é aquilo que eu mais gosto na vida. Não posso ir jantar fora, nada, como todos os portugueses. É uma situação difícil, mas temos de saber que é temporário, de certeza que vai passar, e, com as devidas preocupações, em breve vamos fazer a vida normal», acrescentou.

O Sporting já avançou com os treinos individualizados em Alcochete, e Max expçica que o trabalho tem sido praticamente o mesmo, mas na relva. «Em termos de horários e rotinas é praticamente a mesma coisa. Temos a sorte de treinar na relva», afirmou.

Questionado se o plantel do Sporting estaria preparado para um eventual regresso à competição no final de maio, o guarda-redes respondeu que «todos os jogadores de todos os plantéis vão estar em forma se houver condições para retomar [o campeonato]».