Oficializado como futuro diretor desportivo do Manchester City, Hugo Viana também foi procurado por outros dois clubes ingleses no passado recente. As duas abordagens aconteceram ainda no decorrer da época anterior, segundo apurou o Maisfutebol.

Valorizado pelo trabalho no Sporting, o dirigente português esteve na mira do Tottenham, primeiro, e do Aston Villa, pouco depois. Entre outros motivos, pesou a favor da sua permanência nos leões a proximidade, na ocasião, com o título nacional de 2023/24.

A cumprir este momento a sétima temporada em Alvalade, Viana resolveu então dar um passo em frente da carreira - a partir de 2025/26 - e fechou acordo com o City, com quem negociou durante meses, de acordo com o próprio comunicado leonino.

Com a saída de Hugo Viana, que, entretanto, vai seguir no clube verde e branco até o fim desta época, o Sporting já anunciou que dois nomes vão assumir funções na pasta do futebol: Bernardo Palmeiro (ex-assessor executivo da administração) e Flávio Costa (ex-diretor de scouting).