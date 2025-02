Ao fim de mais de seis anos, Hugo Viana está de saída do Sporting. O diretor desportivo dos leões cumpre nesta segunda-feira o último dia de trabalho no clube, tal como o Maisfutebol já deu conta.

O dirigente terá o seu último dia de trabalho em Alvalade no fecho do mercado de transferências de inverno e no dia seguinte, terça-feira, irá despedir-se dos adeptos.

O Sporting-Farense deste domingo vai ser, por isso, o último jogo do ainda diretor desportivo leonino, antes da saída para Inglaterra. Confrontado com esse tema, o treinador do Sporting, Rui Borges, não confirmou a saída iminente do dirigente mas agradeceu a colaboração de Viana.

«O que sei é que o Hugo está aqui. Tem tido um compromisso fantástico com a equipa técnica. Pelo menos no tempo em que eu e a minha equipa técnica cá estamos. Não posso dizer muito mais, feliz por contar com ele e sentir o apoio e carinho dele», rematou o técnico, na antevisão ao Sporting-Farense.

Hugo Viana vai assumir funções como novo diretor desportivo do Manchester City em abril, substituindo o espanhol Txiki Berigistain.