Segunda-feira vai ser o último dia de trabalho de Hugo Viana no Sporting.

O dirigente terá o seu último dia de trabalho em Alvalade no fecho do mercado de transferências de inverno e no dia seguinte, terça-feira, irá despedir-se dos adeptos, estando marcada para o efeito uma entrevista à Sporting TV.

O Sporting-Farense deste domingo vai ser, por isso, o último jogo do ainda diretor desportivo leonino, antes da saída para Inglaterra.

Hugo Viana vai assumir funções como diretor desportivo do Manchester City em abril.

O antigo internacional português de 42 anos ocupa funções no Sporting desde 2018.