O Tribunal Arbitral do Desporto anulou um castigo aplicado a Hugo Viana na sequência da final da Taça de Portugal, diante do FC Porto, na quarta-feira. O castigo era de 17 dias e ainda previa uma multa de 612 euros, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

As sanções diziam respeito a incidentes ocorridos entre o diretor-desportivo do Sporting e Vítor Baía, então vice-presidente do FC Porto, já no prolongamento. Baía também acabou multado e suspenso.

O TAD diz que «a decisão sob escrutínio não cumpriu as exigências mínimas de fundamentação, dado não incluir quaisquer considerações que permitam compreender com que base considerou a Demandada aplicou a suspensão», pode ler-se na decisão.

Assim, o «Colégio Arbitral em julgar a presente ação arbitral procedente e, em consequência, anular a deliberação proferida pelo Acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol», conclui o Tribunal. A decisão pode ainda ser recorrida pela Federação Portuguesa de Futebol.