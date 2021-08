Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após frente ao Famalicão:

«Entraram muitas bolas interiores e eles aí faziam muitas transições. Os problemas defensivos da equipa hoje vieram mais da parte ofensiva. Acreditamos até ao fim, tivemos oportunidades, não conseguimos e agora é seguir em frente.

[amarelo ao Palhinha condicionou] Condiciona sempre muito o Palhinha e ele depois tem de ter cuidado porque com alguma facilidade ele leva amarelo, mas mesmo assim fez um bom jogo. Perdemos bolas no meio campo, mas fomos nós com a bola que oferecemos ao Famalicão.

[o que se passou junto aos balneários?] Não sei, se calhar está a confundir com o ano passado. Mas reparei que estava um senhor da TSF a tirar-nos fotos e aquilo não é bem balneário e estávamos ali a falar.

[troca de Esgaio e de Jovane muito cedo] O treinador não os ajudou, se o jogo não favorece a bola a chegar melhor a eles, a culpa é do treinador. Mas não foi por isso que não ganhámos o jogo.

[teme em perder Matheus Nunes caso vá à seleção?] O foco está em que chegue o treino o mais rápido possível para melhorar aquilo que temos de melhorar. O jogador que tiver de ir à seleção, vai sem problema nenhum.

[o Famalicão conseguiu anular a ideia de jogo do Sporting?] O treinador é inteligente, a equipa tem bons talentos, muito motivada hoje, jogadores que se sentem confiantes nestes jogos devido ao seu talento e mais uma vez nós não entendemos bem o Famalicão. O Coates muitas vezes com a bola descoberta teria de fazer de médio centro, o Inácio com algumas precipitações, o Matheus Nunes não esteve tão liberto como de costume, o Esgaio pouco envolvido no ataque. Quando falamos de todos os jogadores, a culpa é do treinador. Temos de melhorar.

[centrais expostos, o que falhou em Matheus Nunes?] Foi a distância. Quando não estamos pressionados e nós estamos a fazer passes com uma distância grande entre setores, ficam muito expostos porque vêm jogadores de frente. Foi com bola que tivemos os problemas defensivos, é com bola que temos de melhorar».