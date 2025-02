Ibrahim Diarra é o mais recente reforço do Sporting, apurou o Maisfutebol. O lateral-direito de 18 anos vem do Derby Academy, do Mali e foi emprestado até ao final da época, com opção de compra de um milhão de euros.

O maliano já tinha dado que falar em meados de novembro, altura em que esteve à experiência nos leões e seria expectável que viesse a assinar contrato.

As questões burocráticas foram resolvidas e permitiram que o jogador fosse inscrito no último dia de mercado. Por agora, o lateral vai trabalhar com a equipa B.

De referir que Ibrahim tinha outros clubes franceses interessados, como é o caso do Mónaco e Marselha.

Relembrar que o Ibrahim já vivia em Alcochete e criou laços com outros jogadores da mesma idade, assistindo a vários jogos da formação do clube, ao lado de jogadores como Geovany Quenda.