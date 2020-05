O antigo futebolista maliano Momo Sissoko diz que o médio do Sporting, Idrissa Doumbia, poderia ser um bom elemento para a Juventus a longo prazo, no que toca a jogadores para desempenhar funções no meio-campo.

Questionado sobre uma possível reformulação do plantel nesse setor, Sissoko considera que «a Juventus poderia passar sem Pjanic», apesar de o bósnio ser «um jogador forte», porque diz que a base da formação dos transalpinos tem «jogadores igualmente fortes.

«Nesta altura, [Pjanic] não é mais jovem e, na minha opinião, a Juventus deveria pensar em elementos mais na perspetiva desse departamento. Vou dar um nome de um menino ainda pouco conhecido: Idrissa Doumbia, do Sporting, um jogador de 1998 que se sairia muito bem de preto e branco», considerou o antigo jogador da Juventus, PSG e Liverpool, que terminou a carreira em janeiro deste ano, em declarações ao portal Juventus News 24, na segunda-feira.

Doumbia chegou ao Sporting a meio da época 2018/2019, oriundo dos russos do Akhmat Grozny. Na presente temporada, leva 31 jogos pelo clube verde e branco.