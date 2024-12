Com o final de ano a luta pelo título de melhor marcador do ano civil aproxima-se a passos largos do seu final.

No topo da lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), está o avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, com uns estonteantes 60 golos marcados até à data da redação desta peça.

O sueco já leva bastante distância para os adversários diretos, dado que no segundo lugar está Halland, com «apenas» 48 golos. O pódio é fechado por Kane, com 46 tentos registados.

No top-10 atual, realçar ainda a presença do melhor marcador do ano de 2023, Cristiano Ronaldo. No quarto posto, o capitão da Seleção nacional fez abanar as redes adversárias por 43 vezes.

De recordar, há campeonatos que entretanto encerraram e poderá ainda haver mexidas nesta classificação até ao final do ano.

Veja aqui o top-10 de melhores marcadores de 2024 da IFFHS [12 de dezembro]:

1.º - Gyökeres (Sporting CP) - 60 golos

2.º - Halland (Manchester City) - 48

3.º - Kane (Bayern Munique) - 46

4.º - Ronaldo (Al Nassr) - 43

5.º - Wu Lei (Shangai Port) - 42

6.º - Lewandowski (Barcelona) - 42

7.º - El Kaabi (Olympiakos) - 42

8.º - Jonathan David (Lille) - 41

9.º - Martin Cauteruccio (Sporting Cristal) - 39

10.º - Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) - 37