OFICIAL: Sporting reforça equipa B com Catarino Pascoal
Jovem médio deixa o Atlético, da Liga 3
Jovem médio deixa o Atlético, da Liga 3
O Sporting anunciou a contratação de Catarino Pascoal para a equipa B, reforçando o plantel orientado para a temporada 2026/27.
O médio, de apenas 18 anos, chega proveniente do Atlético, clube pelo qual realizou 24 jogos na última época entre a Liga 3 e a Taça de Portugal, tendo somado dois golos e três assistências.
Internacional português de sub-19, Catarino Pascoal não escondeu o entusiasmo pela mudança para Alvalade.
«Sempre ambicionei jogar num clube grande e histórico», afirmou aos meios de comunicação leoninos.
Com passagens pela Alta de Lisboa, Belenenses, CAC Pontinha e Sacavenense, o jovem centrocampista prepara-se agora para dar o salto para a II Liga, competição onde a equipa B do Sporting vai competir.
🗣️ "Foi um crescimento muito rápido e sinto que tenho estado sempre a evoluir. Vou dar tudo de mim, sempre o máximo." 🦁— Sporting CP (@SportingCP) June 25, 2026
Bem-vindo à tua nova Casa, Catarino Pascoal! 🏠 #SportingB pic.twitter.com/SksWgiiTnV