O Sporting anunciou a contratação de Catarino Pascoal para a equipa B, reforçando o plantel orientado para a temporada 2026/27.

O médio, de apenas 18 anos, chega proveniente do Atlético, clube pelo qual realizou 24 jogos na última época entre a Liga 3 e a Taça de Portugal, tendo somado dois golos e três assistências.

Internacional português de sub-19, Catarino Pascoal não escondeu o entusiasmo pela mudança para Alvalade.

«Sempre ambicionei jogar num clube grande e histórico», afirmou aos meios de comunicação leoninos.

Com passagens pela Alta de Lisboa, Belenenses, CAC Pontinha e Sacavenense, o jovem centrocampista prepara-se agora para dar o salto para a II Liga, competição onde a equipa B do Sporting vai competir.