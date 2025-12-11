Rafael Nel, ponta de lança da equipa B do Sporting, foi distinguido como o melhor jovem da II Liga em novembro. Ainda que tenha ficado em branco em Chaves (0-0), o ponta de lança, de 20 anos, marcou e assistiu contra Feirense (3-2), faturou contra o Penafiel (1-1) e voltou a marcar e a assistir contra o Farense (3-1).

Ao cabo de 12 jogos nos “bês”, Nel leva seis golos e três assistências, vivendo a melhor fase da carreira.

Nesta votação promovida pelos treinadores da II Liga, o avançado do Sporting recolheu 30,72 por cento dos votos, superando o colega Salvador Blopa (13,07 por cento) e o extremo Téjon (Marítimo, 11,76 por cento).

O Sporting B lidera a II Liga com 29 pontos, igualado com o Marítimo. Na lista de melhores marcadores, Rafael Nel leva seis golos e está a seis do líder André Clóvis, do Ac. Viseu.