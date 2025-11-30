O Sporting B igualou o Marítimo na liderança da II Liga, ao vencer o Farense por 3-1, em Alcochete. Na tarde deste domingo, em encontro da 12.ª jornada, os pupilos de João Gião retomaram a via dos triunfos, inaugurando o marcador ao minuto 18, pelo ala Paulo Cardoso. Pouco depois, aos 33 minutos, o médio Manuel Mendonça viu o 2-0 anulado pelo VAR.

Em todo o caso, o avançado Rafael Nel desferiu um arco indefensável fora da área, pela esquerda, e aplicou o 2-0 aos 45+3 minutos. O jovem ponta de lança atingiu o quinto golo no campeonato.

Entre trocas, o avançado Flávio Gonçalves apontou o 3-0 aos 76 minutos, antes de sair. Por último, o Farense reduziu aos 90+5m, pelo defesa Cláudio Falcão.

Assim, os leões atingem os 26 pontos e a oitava vitória, igualando o Marítimo no topo, mas com um jogo a menos. Segue-se a visita ao Felgueiras (13.º), no sábado (11h). Por sua vez, o Farense retomou a via das derrotas e continua no oitavo lugar, com 16 pontos, antes receção ao Vizela, a 8 de dezembro (15h30).