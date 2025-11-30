VÍDEO: Sporting B vence e iguala Marítimo na liderança da II Liga
Rafael Nel assinou golaço em cima do intervalo na receção ao Farense
Rafael Nel assinou golaço em cima do intervalo na receção ao Farense
O Sporting B igualou o Marítimo na liderança da II Liga, ao vencer o Farense por 3-1, em Alcochete. Na tarde deste domingo, em encontro da 12.ª jornada, os pupilos de João Gião retomaram a via dos triunfos, inaugurando o marcador ao minuto 18, pelo ala Paulo Cardoso. Pouco depois, aos 33 minutos, o médio Manuel Mendonça viu o 2-0 anulado pelo VAR.
Em todo o caso, o avançado Rafael Nel desferiu um arco indefensável fora da área, pela esquerda, e aplicou o 2-0 aos 45+3 minutos. O jovem ponta de lança atingiu o quinto golo no campeonato.
Entre trocas, o avançado Flávio Gonçalves apontou o 3-0 aos 76 minutos, antes de sair. Por último, o Farense reduziu aos 90+5m, pelo defesa Cláudio Falcão.
Assim, os leões atingem os 26 pontos e a oitava vitória, igualando o Marítimo no topo, mas com um jogo a menos. Segue-se a visita ao Felgueiras (13.º), no sábado (11h). Por sua vez, o Farense retomou a via das derrotas e continua no oitavo lugar, com 16 pontos, antes receção ao Vizela, a 8 de dezembro (15h30).
#SportingB | ⏹️ Os Leões receberam e venceram o SC Farense na 12.ª jornada da Liga Portugal 2 Meu Super 🔥— Sporting CP (@SportingCP) November 30, 2025
⚽️ Paulo Cardoso, Rafael Nel e Flávio Gonçalves.
🟢 3-1 🟡 // #SCPSCF pic.twitter.com/r2tEbIZHVY