Depois do golo de letra de Nuno Santos frente ao Portimonense, o Sporting enviou esta quinta-feira mais uma candidatura ao prémio Puskas, por Pedro Gonçalves.

Aos 62 minutos do encontro diante do Arsenal, Pote aproveitou uma recuperação de bola de Paulinho, levantou a cabeça e, do meio-campo, bateu Ramsdale com um golo do outro mundo.

ACOMPANHE AQUI O ARSENAL-SPORTING AO MINUTO.

O golaço de Pote: