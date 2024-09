Uma mão-cheia não vai chegar para contar o número de equipamentos de jogo que o Sporting vai ter em 2025/26.

Na próxima época, os leões vão ter nove (!) equipamentos oficiais. «É também uma revolução em termos daquilo que é a estratégia que alinhámos com a Nike, parceiro do qual nos orgulhamos muito», explicou André Bernardo, vice-presidente dos leões, durante a apresentação do plano estratégico do clube para o período entre 2024 e 2034.

No documento de apresentação do plano estratégico, o Sporting fala na elevação do jogo a um «novo patamar de escolha».