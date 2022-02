Durante as celebrações do quarto golo do Sporting ao Belenenses foi possível ver Matheus Nunes, de riso malandro, a bater nas costas de Paulinho. E, aparentemente, com mais força do que o recomendável, a julgar pela reação do avançado dos leões.

Atenta ao momento, a página do Twitter @outofcontextscp partilhou-o, mais fez mais do que isso. Recuperou o momento que pode estar na origem do que parece ter sido uma pequena vingança do jovem médio.

A 7 de novembro de 2021, na comemoração do primeiro golo (que até foi de Gonçalo Inácio) da vitória do Sporting sobre o Paços de Ferreira por 2-0, Paulinho havia feito exatamente o mesmo a Matheus Nunes, que ficou dorido.

Só os dois saberão se esta espécie de saga de mimos já teve mais episódios - até porque não têm faltado oportunidades para isso - mas esta é a prova de que estamos perante um caso de «amor com amor se paga».