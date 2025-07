O Sporting continua os preparativos para a nova época no Algarve, mas houve cinco jogadores dos leões que tiveram um treino diferente este sábado.

Num vídeo divulgado pelo clube de Alvalade, St. Juste, Harder, Hjulmand, Debast e Trincão trocaram o relvado pelo asfalto, as chuteiras pelo capacete, e aventuraram-se num McLaren em pleno Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O carro foi conduzido José Cautela, piloto que compete pelo Sporting.

«Sportinguistas, não magoei os nossos meninos», começou por dizer o piloto aos meios do clube leonino.

«Espero que isto lhes sirva de motivação, estamos todos com eles. Pedi-lhes a todos o tricampeonato, quando estávamos a chegar à box. Foram fantásticos e estou ansioso pela próxima época. Vivi muito a época passada e espero que este seja um ano feliz também».

St. Juste foi o exemplo da alegria vivida pelos jogadores depois da experiência vivida um pouco diferente àquilo que estão habituados.

«Espectacular, foi mesmo muito giro. Foi a minha primeira vez num carro de corrida. Sinceramente, quando estamos dentro do carro parece que vamos um pouco menos rápido do que quando vemos o carro passar», referiu o neerlandês.

Já Debast destacou a importância de sair um pouco da rotina, até para cuidar da saúde mental.

«É bom conhecermos outros desportos, experimentarmos coisas diferentes e, dentro do Clube, apoiarmo-nos uns aos outros. Até para a nossa saúde mental é muito bom ter este tipo de experiência. Foi maravilhoso e agradeço a oportunidade», concluiu o defesa.

Veja aqui os melhores momentos dos jogadores do Sporting no Autódromo Internacional do Algarve: