Viktor Gyökeres é um dos principais ativos do Sporting e o interesse do Arsenal tem sido noticiado em Inglaterra nos últimos meses, tal como o «The Athletic» referiu no fim do mês de março.

Ora, o sueco foi um dos principais obreiros do bicampeonato do Sporting e na mais recente publicação colocada pelo jogador no Instagram, surgiu um «gosto» curioso... de Declan Rice. Toda a situação é ainda mais inusitada se tivermos em conta que os dois jogadores não se seguem nas redes sociais.

Veja aqui a publicação de Gyökeres: