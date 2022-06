Depois dos sub-17, os sub-15: o Sporting sagrou-se esta quinta-feira campeão nacional de iniciados, após um triunfo robusto na receção ao Vitória de Guimarães, por 6-0.

Os leões sabiam que um triunfo lhes garantia a festa mesmo com duas jornadas da fase de apuramento de campeão por jogar, e não facilitaram: marcaram Geovany Quenda (16m e 42m), Gabriel Silva (35m e 44m), Winilson Lopes (63m) e Tomás Mendes (80+1m).

É a 15.ª vez que o Sporting conquista o campeonato de sub-15, e a terceira consecutiva, se se excluir as duas últimas épocas, nas quais não houve campeão devido à covid-19.

Também esta quinta-feira, refira-se, o Benfica fez o seu papel, ao vencer na receção ao Sp. Braga, por 4-2.

As águias estão no segundo lugar da tabela classificativa, mas já a sete pontos do rival lisboeta, com seis por disputar: daí o Sporting festejar já hoje.