O Bodo/Glimt, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou este sábado a renovação de contrato com Nikita Haikin. O guarda-redes de 30 anos prolonga o vínculo até o verão de 2027.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o guardião russo antecipou um jogo «muito intenso» frente aos leões.

«Vai ser um jogo interessante, mas temos de esquecer o jogo em casa e concentrar-nos no que se avizinha. Vai ser um jogo diferente, muito intenso. O Sporting é uma equipa de qualidade, por isso vai ser um bom jogo, mas estamos prontos», frisou.

O jogo da segunda mão, recorde-se, está marcado para terça-feira, dia 17, às 17h45.