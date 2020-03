César Prates esteve três épocas e meia no Sporting, período no qual ajudou os leões a conquistar dois campeonatos, os últimos do palmarés. Entre 2000 e 2003, o ex-lateral brasileiro, hoje pastor evangélico, assistiu ao brotar de vários talentos no clube de Alvalade e o maior deles foi Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao site UOL Esporte, o ex-jogador fez revelações curiosas sobre o cinco vezes melhor jogador do mundo. «Eu conversava muito com ele. Quando eu ia cobrar faltas, ele estava sempre junto», disse, antes de ser questionado se foi com ele que o português assinou a marcar livres.

«É, porque eu e o André Cruz éramos os batedores do Sporting. Por ser destro, eu ensinava, ajustava o corpo dele, mostrava onde se posicionar para poder alcançar os dois lados da baliza para poder bater, o tempo de partida quando o árbitro apita, para quebrar o tempo [de reação] do guarda-redes, o ventinho da bola, como ajustar ela por baixo...», recordou.

César Prates lembrou ainda o dia em que Ronaldo lançou uma premonição. «Um dia ouvi-o dizer que ele ia tornar-se o melhor jogador do mundo. E então vemo-lo a transformar-se no melhor do mundo: é uma loucura», disse, sublinhando a «obsessão» positiva do português ao longo da carreira.

Hoje, Cristiano Ronaldo divide o mais alto patamar do futebol mundial com Lionel Messi. Para César Prates, tratam-se de dois jogadores de naturezas diferentes. «O Messi é um talento, nasceu para aquilo. Mas o Cristiano tornou-se, nessa obsessão focada, um jogador de alto nível. É por isso que o considero o melhor do mundo», destacou.