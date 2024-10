Pela segunda vez neste ano, a revista inglesa Four Four Two divulgou o top-50 de treinadores, tendo em conta todas as competições no Mundo.

Ora, desta classificação há a destacar a valorização de Ruben Amorim, uma vez que o treinador do Sporting subiu cinco posições, até ao 11.º posto.

Em sentido inverso, Abel Ferreira, timoneiro do Palmeiras, caiu do 13.º lugar para a posição 22.

De resto, Marco Silva (34.º) e Paulo Fonseca (46.º) também figuram neste top-50.

Assim, o treinador do Fulham subiu três posições, enquanto Fonseca entrou no pelotão, de onde saíram nomes como Sérgio Conceição, Roger Schmidt e Roberto Martínez.

Na galeria associada poderá conferir os 21 melhores treinadores, assim como as posições dos portugueses.