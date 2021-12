Gonzalo Plata, internacional equatoriano emprestado pelo Sporting ao Valladolid, pediu desculpa esta sexta-feira pelo acidente de viação que protagonizou, em que estava alcoolizado. O clube espanhol anunciou, entretanto, que vai dar uma «segunda oportunidade» ao jovem avançado.

«Quero pedir desculpas às pessoas de Valladolid, ao diretor do clube, Fran Sánchez, quem me contratou, ao meu país, à minha família, especialmente à minha mãe. Graças a Deus que ninguém se magoou», afirmou Gonzalo Plata, em conferência de imprensa.

Na madrugada de quarta-feira, o extremo de 21 anos esteve envolvido num acidente de viação e acusou o dobro do permitido no teste de álcool. Segundo a imprensa, o acidente ocorreu às 6h45 (menos uma hora em Portugal), quando o carro conduzido por Plata embateu num táxi. O jogador, o condutor do táxi e o passageiro que seguia na viatura sofreram todos ferimentos ligeiros.

«Espero que esta seja a primeira e a última vez que algo assim me acontece. Sei que, se a taxa de álcool fosse pior, estaríamos a falar em prisão. Sei que isso é deplorável para mim, para o clube e para os adeptos. Vou-me concentrar em fazer bem as coisas», garantiu.

Na mesma conferência de imprensa, o diretor desportivo do Valladolid revelou que o clube vai aplicar uma multa a Gonzalo Plata pelo «grave erro» que cometeu, mas que a nível desportivo terá uma «segunda oportunidade».

«A atitude de todos os jogadores é fundamental, dentro e fora de campo, porque são referências para crianças e jovens e devem ter um comportamento de acordo com os valores. Temos sido muito duros com ele e agora temos de o ajudar para que algo parecido não volte a acontecer», disse Fran Sánchez.

Sem espaço no plante de Rúben Amorim no Sporting, Plata foi esta temporada emprestado ao Valladolid, equipa que milita no segundo escalão espanhol, e leva quatro golos em 11 jogos.