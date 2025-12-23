Pedri, médio do Barcelona, partilhou um pouco da sua intimidade numa longa entrevista à Esquire, em que fala sobre as raízes nas Ilhas Canárias, em Espanha, os problemas com lesões e as ambições para o Mundial 2026. Mas também falou sobre uma equipa portuguesa.

Um dos mais reputados futebolistas da atualidade escolheu o Sporting como uns dos adversários mais fortes que defrontou na carreira.

«Primeiro o PSG, que é o atual campeão [europeu]. O Arsenal também é uma equipa muito forte. E o Manchester City e o Real Madrid estão sempre entre os candidatos», começou por dizer.

«Uma equipa que considero forte e que me surpreendeu positivamente é o Sporting, do meu amigo Trincão. Eles jogam um bom futebol», afirmou Pedri. Apesar de não ter defrontado o clube.

Recorde-se que os dois jogadores foram colegas de equipa em 2020/2021, época em que Trincão jogou no Barcelona, antes de ser emprestado ao Wolverhampton e sair em definitivo em 2022. Foi também a primeira temporada de Pedri nos catalães.