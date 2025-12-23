Pedri destaca Sporting do «seu amigo Trincão»: «Jogam bom futebol»
Médio do Barcelona elegeu equipa de Rui Borges como uma surpresa positiva
Médio do Barcelona elegeu equipa de Rui Borges como uma surpresa positiva
Pedri, médio do Barcelona, partilhou um pouco da sua intimidade numa longa entrevista à Esquire, em que fala sobre as raízes nas Ilhas Canárias, em Espanha, os problemas com lesões e as ambições para o Mundial 2026. Mas também falou sobre uma equipa portuguesa.
Um dos mais reputados futebolistas da atualidade escolheu o Sporting como uns dos adversários mais fortes que defrontou na carreira.
«Primeiro o PSG, que é o atual campeão [europeu]. O Arsenal também é uma equipa muito forte. E o Manchester City e o Real Madrid estão sempre entre os candidatos», começou por dizer.
«Uma equipa que considero forte e que me surpreendeu positivamente é o Sporting, do meu amigo Trincão. Eles jogam um bom futebol», afirmou Pedri. Apesar de não ter defrontado o clube.
Recorde-se que os dois jogadores foram colegas de equipa em 2020/2021, época em que Trincão jogou no Barcelona, antes de ser emprestado ao Wolverhampton e sair em definitivo em 2022. Foi também a primeira temporada de Pedri nos catalães.