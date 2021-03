O nome de Pedro Gonçalves começa a ser falado cada vez de forma mais insistente em Inglaterra.

O médio do Sporting é visto como ‘o novo Bruno Fernandes’, não só por jogar no Sporting, como por pelas características enquanto jogador.

A última prova disso é que a BBC foi à origens do jogador para o conhecer melhor. Para isso, pediu a opinião, entre outros, a Fábio Martins, que jogou com Pedro Gonçalves no Famalicão na época passada.

«Ele é um bocado irritante, no bom sentido. Mas às vezes no mau sentido também. Sempre a reclamar, a falar sem parar e discutir com os adversários», brinca o extremo.

«Talvez seja a forma de ele manter o foco no jogo, conheço vários jogadores assim, são coisas perfeitamente normais», acrescenta.

Também João Pedro Sousa, antigo técnico dos famalicenses falou sobre o antigo pupilo e assumiu esse lado de ‘mau-feitio’ positivo do jogador do Sporting.

«Ele odeia perder. Não só no jogo, mas antes do jogo, depois do jogo, durante a semana. Sempre», assegura João Pedro Sousa.

«Tem um caracter extremamente competitivo, mas está a aprender a controlar-se quando as coisas não lhe estão a correr bem. Esse era um aspeto que entendíamos que ele tinha de melhorar quando o contratámos», elogia.

Mas há uma característica de Pedro Gonçalves que o treinador destaca, com elogios a Ruben Amorim pelo meio.

«Esta época está a revelar uma capacidade de chegada ao ataque que eu não conhecia. Tenho de dar os parabéns ao Ruben Amorim por isso. A versatilidade do Pedro Gonçalves é o sonho de qualquer treinador», acredita.

Será que estas declarações vão deixar mais treinadores da Premier League a suspirar pelo melhor marcador da Liga?