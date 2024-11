Rafael Van der Vaart, antigo futebolista neerlandês, deu uma opinião potencialmente controversa sobre Viktor Gyökeres, avançado sueco do Sporting.

Em antevisão ao duelo entre Sporting e Manchester City para um podcast da neerlandesa Ziggo Sport, Van der Vaart disse que o jogador dos leões supera o melhor marcador da Premier League.

«Pode parecer uma loucura, mas acho que Gyökeres é uma versão um pouco melhor do Haaland. Marca com muita facilidade, é bom no um-contra-um e também pode fintar o guarda-redes. Haaland é obviamente incrível, mas Gyökeres tem um pouco mais», afirmou, em declarações citadas pela imprensa sueca.

Na noite desta terça-feira, dois dos maiores goleadores da Europa enfrentam-se na Liga dos Campeões. Gyökeres tem 20 golos em 16 partidas, enquanto que Haaland marcou 14 golos no mesmo número de jogos (tendo em atenção que um disputa competições portuguesas e o outro inglesas).

Resta saber qual dos dois atacantes sairá vitorioso do encontro, que também é apimentado com o duelo entre Ruben Amorim, que em breve assumirá o comando do Manchester United, contra Pep Guardiola, treinador do Manchester City.