Declarações de Pedro Porro após a derrota do Manchester United diante do Tottenham, nesta quinta-feira, em jogo da Taça da Liga inglesa (4-3):

[Análise ao jogo]

«Acho que sabíamos antes do jogo que ia ser um jogo importante. Encaminhámos o jogo com um 3-0, mas faz parte do futebol. O mais importante é seguir em frente.»

[Vida no Tottenham tem sido boa?]

«Muito bom para mim, outros pensam que não. Sinto-me feliz mais do que quando cheguei e isso nota-se no campo.»

[Reencontro com Ruben Amorim]

«Foi parte da minha carreira, estive três anos com ele. Fico feliz por ele porque merece muitas coisas boas.»

[Tem tido impacto em Inglaterra?]

«Sim, não vi muitos jogos porque jogamos à mesma hora. Vai fazer as coisas bem.»

[Surpreende-o João Pereira como treinador do Sporting?]

«Não é surpresa, porque quando ele treinava comigo ele corrigia algumas coisas. Era mais velho. Agora não é fácil, está a começar. Um abraço para ele.»

[É o homem certo?]

«É normal. Quando um treinador como Ruben sai não é fácil [substituí-lo]. Mas com tempo tudo se vê.»