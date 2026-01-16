Slimani recorda chegada ao Sporting: «Comi pizzas e noodles durante um ano»
Avançado argelino recua a 2013/14 e revela episódio insólito
É, no mínimo, inusitado pensar que Islam Slimani não sabia que o Sporting fornecia refeições na academia de Alcochete, comendo pizzas e noodles durante um ano. Mas é verdade. Hoje com 37 anos e vinculado aos romenos do Cluj, o avançado argelino recuou à época 2013/14, quando abriu as portas da Europa em Alvalade.
«Tinha fome quando cheguei ao Sporting. Ia aos treinos, regressava a casa e comia uma pizza, daquelas congeladas, ao almoço. Também comia noodles, atum e margarina. Dormia um pouco, tomava café e o que não comia ao almoço sobrava para a noite ou para o dia seguinte. Fiz isso durante um ano, nunca fui a um restaurante e não sabia cozinhar.»
«O Sporting dava almoço na academia, mas eu não sabia. Estava tão focado que ia logo para casa», revelou em entrevista ao jornalista Colin Dicanot, garantindo que nunca foi questionado sobre esta opção de rotina alimentar.
Slimani representou o Sporting entre 2013 e 2016, além da breve passagem em 2022, totalizando 123 jogos, 61 golos e nove assistências. Há quase 13 anos, a SAD leonina pagou 300 mil euros aos argelinos do Belouizdad, vendo o investimento recompensado pelos 31 milhões pagos pelo Leicester em 2016.