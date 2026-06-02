De fora do Mundial 2026, a Dinamarca prepara dois particulares de fim de época, com República Democrática do Congo, na quarta-feira (19h), e com a Ucrânia no domingo (17h30). Todavia, os nórdicos não vão contar com Hjulmand, uma vez que o médio do Sporting foi dispensado devido a lesão.

Por isso, o selecionador dinamarquês convocou Daramy, extremo esquerdo do Reims, outrora jogador de Ajax e Copenhaga.

Recorde-se que Hjulmand parou mais de três semanas devido a uma entorse no tornozelo direito, sofrida no Dragão, a 22 de abril.