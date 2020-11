Do céu à desolação em poucos segundos.

Foi assim que se sentiu Gonzalo Plata, extremo do Sporting que depois de marcar um golaço pela seleção do Equador, na goleada (6-1) imposta à Colômbia de Carlos Queiroz, acabou expulso nos festejos.

Tudo porque no momento de celebrar o grande golo que acabara de apontar, o extremo esqueceu-se que tinha visto um cartão amarelo vinte minutos antes, tirou a camisola nos festejos, e viu o segundo cartão amarelo.

Veja no vídeo abaixo o golaço do jogador do Sporting:

Ele que já antes tinha dado nas vistas com um vistoso túnel de calcanhar sobre James Rodríguez.