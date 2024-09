Ao sexto jogo com a camisola do Nacional Montevideo, Seba Coates, antigo capitão do Sporting, marcou o primeiro golo no Torneio Clausura do campeonato uruguaio.

O experiente central abriu o caminho para a vitória sobre o Club Atlético Progreso (3-0), na sequência de um pontapé de canto, já no final da primeira parte. O defesa controlou primeiro a bola e depois rematou em força para o fundo das redes e saiu a festejar.

Ora veja: