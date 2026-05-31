Fotis Ioannidis deixou este domingo uma mensagem dirigida aos adeptos do Sporting, numa publicação nas redes sociais em que fez balanço da primeira época de leão ao peito e prometeu voltar mais forte em 2026/27, depois de vários meses marcados por lesões.

O avançado grego recordou a chegada a Alvalade com «grande entusiasmo», mas admitiu que a temporada acabou por ficar condicionada por um problema físico complicado no joelho, que o obrigou a paragens ao longo da época.

«A minha primeira época neste clube incrível começou com grande entusiasmo, mas acabou de forma difícil devido a uma lesão complicada. Trabalhei muito para voltar esta temporada e ajudar a equipa e os meus companheiros a alcançar os nossos objetivos, mas infelizmente não foi possível», escreveu no Instagram.

Na mesma mensagem, Ioannidis deixou palavras de agradecimento ao clube e aos adeptos leoninos pelo apoio recebido durante a recuperação.

A fechar, o internacional grego deixou uma garantia para a época que se segue.

«A minha mensagem para vocês é simples: na próxima época vou voltar, pronto para ajudar os meus companheiros e lutar por tudo aquilo que o nosso clube e vocês merecem», concluiu o avançado.

Contratado pelo Sporting no último verão, Ioannidis somou 22 jogos oficiais e seis golos na primeira temporada em Alvalade, numa época marcada por problemas físicos.