Ioannidis deixa promessa aos sportinguistas: «Na próxima época estarei de volta»
Avançado do Sporting reagiu nas redes sociais ao fim de uma temporada marcada por problemas físicos e garantiu que regressará pronto para ajudar os leões
Avançado do Sporting reagiu nas redes sociais ao fim de uma temporada marcada por problemas físicos e garantiu que regressará pronto para ajudar os leões
Fotis Ioannidis deixou este domingo uma mensagem dirigida aos adeptos do Sporting, numa publicação nas redes sociais em que fez balanço da primeira época de leão ao peito e prometeu voltar mais forte em 2026/27, depois de vários meses marcados por lesões.
O avançado grego recordou a chegada a Alvalade com «grande entusiasmo», mas admitiu que a temporada acabou por ficar condicionada por um problema físico complicado no joelho, que o obrigou a paragens ao longo da época.
«A minha primeira época neste clube incrível começou com grande entusiasmo, mas acabou de forma difícil devido a uma lesão complicada. Trabalhei muito para voltar esta temporada e ajudar a equipa e os meus companheiros a alcançar os nossos objetivos, mas infelizmente não foi possível», escreveu no Instagram.
Na mesma mensagem, Ioannidis deixou palavras de agradecimento ao clube e aos adeptos leoninos pelo apoio recebido durante a recuperação.
A fechar, o internacional grego deixou uma garantia para a época que se segue.
«A minha mensagem para vocês é simples: na próxima época vou voltar, pronto para ajudar os meus companheiros e lutar por tudo aquilo que o nosso clube e vocês merecem», concluiu o avançado.
Contratado pelo Sporting no último verão, Ioannidis somou 22 jogos oficiais e seis golos na primeira temporada em Alvalade, numa época marcada por problemas físicos.