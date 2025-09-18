Ioannidis falou na zona mista de Alvalade, após a vitória do Sporting sobre o Kairat, e mostrou um discurso muito maduro, afirmando que não sente pressão por fazer o primeiro golo. O que quer é ajudar a equipa a ganhar, tudo o resto vai chegar por arrasto.

Como tem sido a adaptação a Portugal

«Tenho-me sentido bem. Em termos gerais, é um pouco diferente da liga grega, mas estou a adaptar-me e tenho a certeza que vou ser cada vez melhor, conforme o tempo for passando.»

A pressão por fazer o primeiro golo

«Não sinto pressão nenhuma em fazer golos. Desde que a equipa vença, que é o meu principal objetivo, está tudo bem. O que eu quero é ajudar a equipa a ganhar, depois disso os golos vão aparecer. É uma questão de tempo. Mas as vitórias da equipa são o que eu quero mais do que tudo.»

Prefere jogar na esquerda ou na frente?

«Vou jogar onde o treinador me pedir para jogar. Este é o meu trabalho, estar lá sempre para a equipa. Da forma como jogamos, acho que posso jogar como como ponta de lança ou caindo mais para a esquerda. No passado tenho sido ponta de lança, foi a minha posição sempre, mas estou pronto para tudo.»

Sempre teve vontade de assinar com o Sporting

«Tinha o desejo muito grande de vir para o Sporting, de poder jogar aqui. Foi um passo gigante, estou muito feliz por ter acontecido e agora quero estar melhor e melhor conforme os jogos forem passando.»