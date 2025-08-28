O Sporting resolveu nas últimas horas um dos obstáculos mais complicados para sacramentar a contratação de Fotis Ioannidis. Trata-se da percentagem da mais-valia de uma futura venda: 25 por cento, segundo apurou o Maisfutebol.

Inicialmente, o Panathinaikos queria assegurar uma percentagem direta de uma futura transferência, mas os leões foram intransigentes e acabaram por levar a melhor na solução do problema.

Recorde-se que o valor da negociação está definido desde a noite da última quarta-feira: 22 milhões de euros fixos, com outros três milhões de euros variáveis.

Também já há um acordo verbal entre o goleador grego e o Sporting para um contrato de longa duração (válido por cinco temporadas).

Para concretizar de vez a chegada de Ioannidis, a SAD dos leões precisa agora de ajustar pequenos detalhes burocráticos e, claro, avançar em definitivo com a transferência de Conrad Harder, que os franceses do Rennes correm para fechar nas próximas horas.

Ioannidis fez nesta quinta-feira o último jogo pelo Panathinaikos, tendo-se despedido de companheiros de equipa, staff e adeptos, e confirmado que a transferência para o Sporting está iminente.