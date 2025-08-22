O Sporting voltou a ter referenciado o nome de Fotis Ioannidis e, segundo apurou o Maisfutebol, o Panathinaikos avalia hoje o jogador em aproximadamente 22 milhões de euros.

Apesar do (novo velho) interesse leonino, qualquer eventual negociação pelo goleador grego vai depender da eventual saída de Conrad Harder, que está na mira do Rennes.

Os franceses tiveram uma primeira proposta rejeitada, abaixo dos 20 milhões de euros, uma vez que os leões pensam numa venda entre 23 e 25 milhões de euros.

Reserva do recém-contratado Luis Suárez no ataque de Rui Borges, Harder está insatisfeito com o atual contexto e, com isso, vê com bom olhos uma saída em definitivo de Alvalade. O jovem avançado dinamarquês, recorde-se, custou 19 milhões de euros fixos, com outros três milhões variáveis.

Na temporada passada, o Sporting chegou a tentar a contratação de Fotis Ioannidis e mostrou-se disposto a pagar até 25 milhões de euros. O Panathinaikos, por sua vez, exigia um valor na ordem dos 30 milhões de euros. Desde então, não houve mais avanços.