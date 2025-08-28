A contratação de Fotis Ioannidis pelo Sporting está presa por detalhes e, sabe o Maisfutebol, o último pormenor que ainda falta ajustar com o Panathinaikos é a percentagem de uma futura mais-valia.

Os valores do negócio estão definidos pelos dois clubes: 22 milhões de euros fixos, com outros três milhões de euros variáveis. Prevaleceu, então, o desejo dos gregos de fechar uma venda acima dos 20 milhões de euros.

Também já há um acordo verbal entre o goleador grego e os leões para um contrato de longa duração (válido por cinco temporadas). O entendimento, na verdade, existe desde a semana passada.

Por fim, e não menos importante, o Sporting aguarda agora o desfecho total da saída de Conrad Harder para os franceses do Rennes. tendo em vista que os italianos do Milan desistiram da contratação do avançado dinamarquês.