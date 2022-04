Depois de ter ficado de fora do jogo em Tondela, devido ao comportamento nos treinos de preparação para o encontro com os beirões, Islam Slimani vai voltar aos convocados do Sporting para o duelo com o Benfica.

«É mais uma opção, poderá começar no banco ou titular, teve uma semana de acordo com a exigência do grupo e do jogador que é. A equipa fica mais forte com ele», garantiu Ruben Amorim em conferência de imprensa.

Do lado contrário, há também um avançado em foco, Darwin Núñez, e embora reconheça as suas valências, o técnico leonino prefere destacar os homens de Alvalade e evitar a marcação individual.

«Não há muito a fazer, jogamos muito à zona. Temos atenção às características. Como o Rafa está fora pode jogar numa posição diferente. Focamos muito no bom momento do Pablo [Sarabia], no Pote que está a voltar, temos o Slimani, Paulinho, Edwards cada vez melhor. Focamos no que temos e não temos plano especial, apenas para as características que podemos apanhar», reforçou.

O Sporting recebe o Benfica no eterno dérbi de Lisboa, este domingo, a partir das 20h30. Pode acompanhar o jogo ao minuto no Maisfutebol.