Ruben Amorim garantiu esta sexta-feira em conferência de imprensa que Islam Slimani não entra nas opções para a próxima temporada e o avançado argelino deixou a «resposta» nas redes sociais.

Slimani partilhou uma imagem de adeptos do Sporting com máscaras do jogador e escreveu: «Mais do que adeptos». De seguida, colocou outra fotografia em que surge de costas, com uma camisola onde se pode ler: «Não vou parar».

Islam Slimani, recorde-se, está afastado dos treinos do Sporting desde vésperas da visita ao Bessa, após desentendimentos com o treinador leonino.

As publicações de Slimani: