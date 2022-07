Islam Slimani esteve com os olhos postos no Estádio José Alvalade, neste domingo, mas não foi para assistir ao encontro entre Sporting e Sevilha, a contar para o Troféu Cinco Violinos.

De resto, precisamente à hora que decorria o jogo de apresentação dos leões, o argelino publicou uma fotografia do exterior do estádio, enquanto seguia de carro. O atacante, que está afastado do restante grupo, colocou ainda um coração verde e outro branco junto à imagem no Instagram.