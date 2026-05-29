Sporting
Há 1h e 33min
FOTOS: Doumbia «apanhado» em Lisboa com a camisola do Sporting
Imagem do médio com uma Vespa já circula nas redes sociais
AC
Imagem do médio com uma Vespa já circula nas redes sociais
AC
Issa Doumbia está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Sporting. O médio de 22 anos chegou a Portugal na noite de quarta-feira e, já esta manhã, foi apanhado por adeptos em Belém.
O jovem italiano foi fotografado com a camisola do Sporting, sentado numa Vespa, num momento que deverá fazer parte do vídeo de apresentação.
Tal como o Maisfutebol escreveu, o Sporting vai pagar ao Veneza 20 milhões de euros fixos, com mais seis milhões de euros em variáveis para contratar Doumbia, que apontou oito golos e cinco assistências em 2025/26.
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