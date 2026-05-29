Issa Doumbia está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Sporting. O médio de 22 anos chegou a Portugal na noite de quarta-feira e, já esta manhã, foi apanhado por adeptos em Belém.

O jovem italiano foi fotografado com a camisola do Sporting, sentado numa Vespa, num momento que deverá fazer parte do vídeo de apresentação.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o Sporting vai pagar ao Veneza 20 milhões de euros fixos, com mais seis milhões de euros em variáveis para contratar Doumbia, que apontou oito golos e cinco assistências em 2025/26.