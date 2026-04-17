A preparar a próxima época, o Sporting já está a definir a lista de potenciais reforços para o meio-campo e, segundo apurou o Maisfutebol, Issa Doumbia é um dos principais nomes referenciados este momento.

O jovem médio italiano do Veneza, de 22 anos, agrada bastante à SAD leonina, que, entretanto, ainda não avançou com uma proposta oficial - o jogador está avaliado em torno de 15 milhões de euros.

Na visão da estrutura dos leões, Doumbia é uma alternativa para ocupar a futura vaga de Hidemasa Morita: o japonês, recorde-se, está em final de contrato e vai deixar Alvalade - sem custos - no final da temporada.

Com a provável saída de Morten Hjulmand, o Sporting, recorde-se, também está de olho no espanhol Sergi Altimira, do Betis, conforme o nosso jornal avançou com exclusividade na última segunda-feira

O emblema de Sevilla pretende, nesta altura, cerca de 30 milhões de euros para negociar Altimira, de 24 anos, no mercado de verão.