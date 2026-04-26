O Sporting está interessado em Issa Doumbia, mas o treinador do Veneza já avisou que o jovem médio italiano não vai sair a preço de saldo.

O jogador de 22 anos marcou o segundo golo da equipa que lidera a Serie B italiana, no sábado, na vitória sobre o Empoli (2-0). Após o jogo, Giovanni Stroppa confessou que os 15 milhões de euros em que está avaliado um eventual negócio são insuficientes para levar Doumbia.

«Esta manhã falei com ele à frente da equipa e disse que 15 milhões de euros do Sporting por ele é pouco. Tem de se valorizar e tentar marcar alguns golos. De certa forma, eu também fui um bom motivador [risos]. Brincadeiras à parte, acho que ele tem essa capacidade de finalizar. E o mesmo posso dizer sobre o Kike Pérez, porque não estou a dizer que eles podem ser melhores, mas que procurem mais a eficácia e não apenas a beleza do jogo. Quando têm chances, precisam de marcar, também a trabalhar como avançados, porque o treinador permite isso», disse o técnico do Veneza, em conferência de imprensa.

Visto pela SAD leonina como potencial substituto de Hidemasa Morita, Doumbia leva oito golos e quatro assistências em 35 jogos esta temporada.

O golo de Doumbia ao Empoli: