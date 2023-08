O treinador do Sporting, Ruben Amorim, escusou-se a falar do lateral-direito espanhol Iván Fresneda, prestes a ser reforço dos leões – o negócio está fechado – e atirou essa questão para o final do mercado de transferências, dentro de cerca de uma semana.

«Ninguém apresentou o Fresneda. Não é jogador do Sporting, não foi apresentado. Falta uma semana, depois vamos fazer essa avaliação de mercado, não posso estar a falar de um jogador que ainda não é do Sporting», referiu Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, da 3.ª jornada da I Liga (domingo, 20h30).

Questionado ainda sobre o tipo de jogador que procurava no mercado para o lado direito da defesa, com José Ángel a ser lembrado pelo meio, Amorim insistiu na ideia.

«Falaremos disso no fim do mercado, seria injusto estar a falar dessa situação. Estaria a falar de um possível reforço. No fim falaremos do tipo de jogadores e das características», insistiu.