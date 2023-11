Iván Fresneda foi operado ao ombro esquerdo e vai desfalcar o Sporting durante algumas semanas.

O Valladolid, clube que o lateral-direito deixou no verão para rumar a Alvalade, partilhou uma mensagem de motivação dirigida ao jovem espanhol e não deixou os leões de lado.

«Muita força e amor desde Pucela, Iván», escreveu o clube do segundo escalão do país vizinho, com a camisola 22 que Fresneda usa no Sporting pendurada numa das bancadas.