Operado no último sábado ao ombro esquerdo, Iván Fresneda recorreu às redes sociais para enviar uma mensagem aos adeptos do Sporting. O lateral-direito espanhol assumiu que vai ficar ausente dos relvados várias semanas e revelou que tentou evitar a intervenção cirúrgica.

«Nas próximas semanas não poderei ajudar a nossa equipa em campo porque tive de fazer uma cirurgia no ombro esquerdo. Tentei evitar este momento com trabalho e tratamento, mas não foi possível. Infelizmente não consegui fisicamente dar tudo o que queria em campo e o que é preciso para vestir a camisola do Sporting», começou por escrever no Instagram.

«Prometo-vos que trabalharei muito para voltar o mais rápido possível e devolver em dobro no campo o amor e o apoio que vocês me dão desde que cheguei aqui. Força Sporting», completou.

Fresneda chegou esta temporada ao Sporting, oriundo do Valladolid, por nove milhões de euros. O lateral de 19 anos soma cinco jogos pelos leões.